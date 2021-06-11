Избивший ветерана ради 20 тысяч рублей собирался выйти из-под стражи Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель поселка Зыково под Красноярском, которого обвиняют в нападении на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, собирался выйти из-под стражи. Соответствующую апелляцию подал его адвокат. Однако краевой суд 10 июня рассмотрел жалобу зашиты и отклонил ее, оставив меру пресечения прежней. Таким образом, под стражей обвиняемый будет находиться до 25 октября 2021 года.

Напомним, что в начале апреля этого года 40-летний гражданин пришел в квартиру 95-летнего ветерана и стал требовать от него деньги. За отказ начал жестоко избивать, нанес около десятка ударов. В конце концов забрал 20 тысяч рублей и ушел, пообещав вернуться. Задержали его через пару дней.

В настоящее время уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия» раскрыто и передано в суд на рассмотрение.