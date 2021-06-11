Красноярский бизнесмен, устроивший вендетту за убийство сына, может избежать колонии

Красноярский бизнесмен, заказавший кровную месть пособнику в убийстве своего сына, может избежать наказания в колонии. Фото: следком

В начале ноября 2017 года в на парковке дома на улице Дубровинского неизвестные похитили 42-летнего предпринимателя. На следующий день в двух километрах от села Еловое Емельяновского района была найдена иномарка. Все указывало на то, что произошло чудовищное преступление: двери машины раскрыты, салон залит кровью, рядом кострище из автомобильных покрышек и на нем – обгоревшие фрагменты одежды и кости. И еще документы на имя погибшего.

Буквально сразу же новость из релизов следкома и полиции появилась все всех местных СМИ. Информация, как говорится, почти во всех возможных подробностях, с фото и видео с места. И даже «утекла» фамилия жертвы. Обычно следователи не раскрывают всех подробностей преступления в интересах следствия. Но в этот раз будто намеренно хотели, чтобы узнало как можно больше людей.

В реальности так и было: Залитая кровью (на самом деле краской, похожей на нее) машина и кости (не человека) – оказались тщательно подготовленной инсценированной спецоперацией. Благодаря этому оперативники собирались взять с поличным 64 летнего (сейчас ему 68) заказчика убийства. Именно он должен был поверить, что заказ исполнен, и тем самым выдать себя. Причина – месть за смерть сына.

Знал о спецоперации только узкий круг людей из полиции и следкома, все держалось в строжайшей тайне, потому что у обвиняемого обширные связи, в том числе в органах власти и МВД.

Напомним, что история началась в конце 1999 года, когда в своей квартире во время разбойного нападения был убит Алексей Митрофанов* (здесь и далее имена и фамилии изменены). Суд признал, что организатором нападения был Дмитрий Демьяшкин* - старый друг Алексея. Он знал, что у того есть деньги. И хотя сам Демьяшкин любую причастность, суд доказал его вину и отправил его на 21 год в колонию строгого режима. Отец погибшего Алексея тогда настаивал на самом жестком наказании, на пожизненном заключении.

Однако спустя 17 лет, то есть в 2017 году, Виктор Митрофанов* неожиданно увидел Дмитрия на улице. В глазах потемнело: сын в могиле, невестка на почве нервного потрясения стала инвалидом, а его убийца (на самом деле Демьяшкин был осужден за организацию, сам не присутствовал) вышел по УДО и разгуливает на свободе?

И решился на кровную месть.

- Безутешный отец предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в сумме 1 миллиона рублей подыскать лиц, которые совершат убийство мужчины, лишившего жизни его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денежных средств в сумме 200 тысяч рублей. Впоследствии посредник приискал исполнителей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Однако у исполнителей хватило ума опомниться. Они пришли с повинной в полицию и все выложили начистоту. Тем самым сами избежали уголовного наказания и руки кровью не запачкали. А когда оперативники инсценировали преступление, исполнители принесли заказчику доказательства того, что вендетта якобы свершилась. На том подозреваемого Виктора Митрофанова задержали.

На сегодняшний день следствие доказало его вину. Однако после совершенного преступления у него развилось серьезное заболевание. И на фоне этого следователи настаивают на применении к нему медицинских мер принудительного характера. Что это значит и каков диагноз, не уточняется. Как вариант – суд определит обвиняемого на лечение в закрытое медицинское учреждение. А это в любом случае не тюрьма и не колония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесмен спустя 17 лет «заказал» расправу над тем, кого считал виновным в смерти сына

В начале ноября под Красноярском нашли дорогую иномарку, а рядом с ней - обожженное тело. По СМИ в считанные часы разлетелась информация: неизвестные заживо сожгли 42-летнего бизнесмена Дмитрия Демьяшкина. Силовики не отрицали: убийство, скорее всего, заказное. Но все оказалось не так просто (подробнее)