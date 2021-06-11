Последние новости Красноярска на 10 июня 2021: солнечное затмение, предъявление обвинения Анатолию Быкову и соблазнение учительницы школьником Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 10 июня 2021.

Красноярцы два часа любовались солнечным затмением: публикуем лучшие фото

Ожидания не были обмануты и долгожданное солнечное затмение в Красноярске все же состоялось. В 19:06 часов Луна пересекла солнечный диск и закрыла его на 54%. За небесным явлением наблюдали тысячи красноярцев, которые остались довольны увиденным. (подробнее)

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову повторно предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму

Очередной сюжет долгой истории. Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена в 2005 году. Тогда киллер подкараулил свою жертву у дома на Ады Лебедевой и выстрелил четыре раза. (подробнее)

ВНЕшкольный роман: в Красноярском крае старшеклассник поспорил, что соблазнит учительницу, а потом влюбился

Молодая учительница работала в обычной сельской школе, где и познакомилась с 14-летним школьником. Мальчик поспорил с друзьями, что сможет соблазнить педагога…и ему это удалось. Только в итоге парень влюбился, но вскоре внешкольный ром стал достоянием общественности. (подробнее)

Доктора преодолели тысячу километров ради спасения двух младенцев размером с ладонь

Двое врачей Красноярского кардиоцентра проделали путь в тысячу километров, чтобы спасти двух новорожденных малышей в Бурятии. У младенцев были диагностированы тяжелые врожденные болезни сердца, а транспортировать их в Красноярск было рискованно. (подробнее)

В Красноярском крае из-за пьяного водителя в ДТП погибла молодая девушка

Трагедия произошла в Тасеево. 28-летняя пьяная девушка не справилась с управлением на дороге и вылетела с нее, врезавшись в забор. Сама виновница отделалась небольшими травмами, а вот ее пассажирка – 23-летняя девушка, скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. (подробнее)