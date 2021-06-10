Доктора преодолели тысячу километров ради спасения двух младенцев размером с ладонь

Красноярские кардиохирурги спасли жизнь двум недоношенным малышам из Бурятии Фото: Мария ЛЕНЦ

Для того чтобы спасти детей хирургам Красноярского кардиоцентра, заведующему детским отделением Павел Теплов и реаниматологу Михаилу Попову, пришлось выезжать в столицу Бурятии – Улан-Удэ. Состояние обоих младенцев не позволяло безопасно транспортировать их на дальние расстояния.

Один из маленьких пациентов весил всего 810 граммов. Он родился в райцентре и был экстренно перенаправлен в республиканскую больницу. Ребенку была необходима срочная коррекция гемодинамически значимого открытого артериального протока.

Второй малыш весил 1,4 кг. У него врачи диагностировали врожденный порок магистральных сосудов, препятствующий развитию легких. Младенец был в очень тяжелом состоянии, для стабилизации состояния требовалась реанимация.

Фото: Красноярский кардиоцентр

- В обоих случаях медлить с хирургическим вмешательством было нельзя, но и перевести недоношенных пациентов в федеральный кардиоцентр Красноярска безопасно для малышей не представлялось возможным, - передают в пресс-службе Кардиоцентра.

Перед бурятскими врачами стояла задача – подготовить детей к операция, пока красноярские кардиохирурги направляют в Улан-Удэ.

Эта история со счастливым концом. Операции для обоих малышей прошли удачно. Две маленькие жизни были спасены…

- Мы обсудили сотрудничество и пришли к соглашению, что некоторые виды пороков мы будем оперировать на месте, в условиях детской республиканской больницы. Это очень важно для успешного исхода вмешательства и выхаживания, особенно недоношенных пациентов, с крайней низкой массой тела. Поэтому, когда появились дети с показаниями к срочному оперативному лечению, мы с анестезиологом вылетели в Улан-Удэ. Операции прошли успешно, сейчас оба малыша под присмотром неонатологов, - рассказывает Павел Теплов.

Помимо операции, красноярские специалисты также провели консультации детей со сложными пороками сердца. Вскоре они приедут в Красноярск для лечения в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.