В Красноярском крае из-за пьяного водителя в ДТП погибла молодая девушка. Фото: ГИБДД

Трагедия произошла накануне в Тасеево. 28-летняя девушка-водитель ехала по поселку на своем «Субару Форестер». В итоге на улице Лазо она съехала с дороги и врезалась в забор, после чего автомобиль опрокинулся.

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте скончалась пассажирка – 23-летняя девушка. Водитель же отделалась травмами, ей оказали медицинскую помощь.

Фото: ГИБДД

Полицейские выяснили, что и водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Более того, водитель была пьяна. В ее крови обнаружили 1,03 промилле алкоголя. Это превышает допустимую погрешность в 6 раз. Автомобиль уже помещен на спецстоянку. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. А ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.