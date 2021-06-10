ВНЕшкольный роман: старшеклассник поспорил, что соблазнит учительницу, а потом влюбился Фото: Мария ЛЕНЦ

Нерядовое уголовное дело сейчас расследуется в Красноярском крае. Ольга Иванова*, ей 27, Максим*, - 14 лет. Она учительница русского в небольшом поселке Ольха*, он – ученик ее класса. Педагог написала явку с повинной, признавшись, что у нее со школьником была связь, причем, как говорится, «полная». Уроки, затем помощь по учебе вылились в довольно серьезный роман, дошли до интима... Отношения тщательно скрывались, но в какой-то момент все узнали знакомые, коллеги, друзья, - и в Ольхе разразился скандал.

«По обоюдному согласию»

Ольха – совсем не глушь, хотя не так близок к столице региона (400 с небольшим километра). Зато от районного центра всего 24, по местным меркам – практически «в черте города». По данным на официальной странице поселкового совета здесь живет 532 человека. Из «инфраструктуры» - продуктовый магазин, отделение почты. Но есть то, чем не каждое село-сосед может похвастаться – детский сад и школа, в которой учатся и ольховские дети, и приезжающие из близлежащих деревень. В ней-то и грянул скандал.

Даже в полицейском отчете это звучит не обыденно: «...Поступила явка с повинной о том, что в феврале и марте 2021 года, находясь на объездной дороге, в автомобиле «***», принадлежащего Ивановой О.В., вступала в ... (опустим подробности – прим. Ред) по обоюдному согласию с *** Р.А., учащимся 9 класса СОШ с. Ольха Красноярского края, проживающего ***».

«Глаза ангела, а сердце демона»

Понятно, что первым делом мы пытаемся связаться с педагогом – но та сначала блокирует в соцсети журналиста, потом вообще закрывает все свои странички в соцсетях. В школе учителя давать интервью, естественно, не стремятся, а самого директора у телефона нет – ни утром, ни вечером... Лето? Или шок от случившегося в его школе, - трудно сказать. Зато ученики обсуждают историю между собой и, как оказывается, посвящены во все подробности.

- Все началось с того, что в этом классе мальчишки поспорили, - рассказывает то, что всем здесь широко известно, девочка из параллельного, Алина Б. – Зачем? От скуки, реально решили повеселиться. Что один, тот самый Максим, соблазнит учительницу. На сколько спорили? На 1000, но больше по принципу. Ну, прямо «затащит в постель». Это было в сентябре, а время дали до конца года. Не справится – будет должен денег.

Максим – парень обычный. Хотя по фото в социальных сетях видно, «понтовый», явно в авторитете у местных. На одном из снимков подпись – «Глаза ангела, а сердце демона». Вот уж, как говорится, «в точку». У нее, кстати, по фото никогда никто бы не сказал, что педагог. Яркие снимки блондинки с высоко завязанным «хвостом», в рваных джинсах. Или селфи с густо накрашенными ресницами. Одним словом, понятно, почему в данном случае не было «пропасти» между учительницей и учеником...

- Нет, в школе об этом тогда никто не знал, все уже открылось, когда выяснилось. Учительница молодая, красивая, да ещё при неплохой фигуре. Но во время этого спора что-то пошло не так.

Любовь и кодекс

Чтобы обратить на себя внимание, Максим стремился все время быть на виду, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Началось общение вне школы – соцсети, смс-ки звонки. Через некоторое время достиг своей цели: Ольга стала заметно выделять его из остальных. Отношения учитель-ученик перешли в более дружеский, а потом - личный формат.

- Сперва невинные переписки, потом общение, совместные подготовки праздников, - говорят в школе. - У этой учительницы чувства к нему появились, это было заметно. Он был у неё любимчиком, всё ему всегда прощалось. И вот эта их неземная любовь привела к нехорошим последствиям.

Примерно через полгода Максим объявил, что влюбился, и это уже была не игра. О происходящем знали немногие, еще до «полной победы» спор между собой одноклассники закрыли, решили, что он отменяется и никто никому не должен.

А потом... случилось то, что случилось. Тайные встречи, «покатушками» на машине педагога (у Ольги неплохая иномарка) и, наконец, интимом на заднем сидении автомобиля...

- Кажется, вы сами понимаете, как это всё выглядит со стороны, тем более эта ещё та деревня.

Гарантированная «уголовка»

... «Та еще деревня» загудела, как выяснилось, не только от самого факта отношений учительницы и ученика.

- Оооо, здесь все про всех всё знают, - новость в который раз обсуждают в местных «Продуктах». - Эта учительница замужем так-то, хоть и не официально, но у них общий ребенок. И все началось с того, что муж увидел переписку, все узнал. Со злости рассказал директору школы, потом хотел лишить ее родительских прав, короче, ужас. Вообще, об этом люди начали догадываться и раньше, просто всё думали, что это просто слухи. А тут муж, видимо, слушал-слушал все это, а потом решил все проверить, ну и узнал. Прочитал переписку в телефоне, там уж понеслось.

Учительницу, когда на пороге директора появился с разоблачением разъяренный обманутый муж, сразу попросили уволиться по собственному (она так и сделала). Но для педагога это оказалось далеко не самым страшным. На момент начала общения Руслану - всего 14 (сейчас 15). Гарантированная «уголовка» (до 4 лет лишения свободы). Примечательно, что в полицию с повинной она отправилась сама: скрывать что-то уже было невозможно, рано или поздно дошло бы до следствия...

Из деревни Ольга уехала почти сразу после скандала. Говорят, сняла квартиру в Красноярске, а поскольку дело передали в региональный следком, допросы проходят в краевом центре.

В деревне говорят – а чувства остались! Бывшая учительница и ученик до сих пор поддерживают связь – звонят друг другу с других сим-карт...

ЧТО ГРОЗИТ ПЕДАГОГУ

Официального комментария от СК пока нет, мы попросили прокомментировать ситуацию юриста с большим стажем Николая Алмаева (Красноярск):

- Отталкиваясь от практики, у учителя есть все шансы получить условный срок. Это преступление средней тяжести, без насилия, учитывая наличие у нее маленького ребенка, возможное сотрудничество со следствием и явку с повинной, то возможность избежать реального наказания всё же есть. Но после суда дорога в учебные заведения и, в целом, работа с детьми ей будет запрещена довольно длительный срок.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Почему у мальчиков-подростков возникает интерес к молодой учительнице? И как быстро он ее забудет?

Детско-подростковый клинический психолог Анастасия Пенявская (Томск).

- Вопрос больше не в молодой учительнице, а в женщине, которая имеет разного рода опыт. В подростковом периоде детям интересно попробовать любой вид деятельности, которым он ранее не занимался, будь то профессиональные навыки или, как в этой ситуации, взрослые любовные отношения. Здесь просто возрастные особенности подростка, когда появились определенные потребности. Мальчику необходимо было их удовлетворить, а женщина «откликнулась», поэтому возникли их отношения.

Долго ли будет школьник помнить о своей любви?

- На самом деле большинство подростковых увлечений быстро приходящие и также быстро уходящие. Это как раз тот период, когда можно быстро что-то забыть, переключиться и начать что-то новое. Вряд ли его чувства буду долгосрочными. Но полностью исключать это тоже нельзя, так как всё зависит от типа личности подростка, которая сейчас формируется.

*Название населенного пункта и имена изменены.

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