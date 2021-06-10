Красноярцы увидели солнечное затмение: публикуем лучшие фото Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришло небесное событие, которого все так долго ждали. Луна прошла по касательной и на 54% заслонила собой Солнце. В роли зрителей выступили тысячи красноярцев. Фото солнечного затмения в Красноярске 10 июня 2021 года в нашем репортаже. Ранее красноярцы могли наблюдать суперлуние.

Фото: Мария ЛЕНЦ

О солнечном затмении в Красноярске 10 июня 2021 года заговорили примерно за 3-4 дня до события. И обсудить было что, ведь оно обещало стать крупнейшим за 20 лет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Луна должна была закрыть Солнце больше, чем наполовину. И увиденное не разочаровало красноярцев.

Люди начали готовиться к астрономическому событию примерно за час до начала – в 18:00. Зрители расходились по нескольким самым удобным точкам: Караульная гора, Николаевская сопка, набережные Енисея, центр города, ТРЦ «Планета» и другие. Какие-то возникали стихий, а где-то просмотр организовали активисты.

Как рассказывал «КП-Красноярск» директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков, наблюдать за затмение лучше всего было с высокой позиции, так как высота над горизонтом невысока – лишь 16 градусов.

И в 19:06 часов представление началось.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Луна сбоку медленно пересекла солнечный диск, и наше светило приняло форму серпа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Длилось это недолго, но оно стоило потраченного времени.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Известно, что смотреть на солнце невооруженным взглядом – нельзя. И затмение исключением не является.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то из зрителей подготовился и взял с собой необходимые атрибуты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Остальным же помогали ребята из клуба «Тротуарная астрономия». В центре, в точке наблюдения на Театре кукол они показывали астрономическое явление через свои телескопы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Представитель клуба Дмитрий Изотов рассказал «КП-Красноярск», что все прошло отлично. Вокруг собралось много людей, а погода благоволила наблюдению за столь редким для нас событием:

- Все прошло очень хорошо. На моей точке у остановки Театр кукол собралось очень много народа. Было тревожно, что солнце в самый пик заслонят тучи, но нет, нам повезло и получилось посмотреть на затмение во всей красе. Люди же подходили к нам, просили посмотреть на солнце через телескоп. Никому не отказывали, приятно дарить людям такие эмоции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Закончилось все в 20:00 часов...жизнь вернулась в прежнее русло, и следующее подобное явление произойдет в Красноярске еще нескоро. Так что эти воспоминания действительно останутся надолго.

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