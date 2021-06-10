Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову повторно предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму Фото: Мария ЛЕНЦ

Скандальному красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову повторно предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству по найму, совершенному в 2005 году, сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии:

- Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, повторно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийству по найму).

По версии СК, в сентябре-октябре 2004 года Быков встретился со своим знакомым у себя дома в Удачном, где предложил убить предпринимателя Андрея Неколова. Тот согласился, но назвал цену – 50 тысяч долларов. Быков же заверил киллера, что готов заплатить эти деньги.

Стороны ударили по рукам, и исполнитель начал выслеживать свою жертву, чтобы выбрать наиболее удобное место и время для убийства. Роковым днем для потерпевшего стало 18 января 2005 года. Наемник встретил Неколова у гаражного массива рядом с домом на Ады Лебедевой, 66, где выстрелил в него из пистолета. Четыре выстрела оказались смертельными.

После убийства Быков все же заплатил киллеру, но уменьшил сумму гонорара в 5 раз. Из-за того, что тот слишком долго занимался подготовкой к убийству.

- Свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела, - добавили в пресс-службе регионального СК.

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