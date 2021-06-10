Последние новости Красноярска на 9 июня 2021: открытие первого пляжа, увеличение уровня воды в Енисее и обстрел велосипедистов

Последние новости Красноярска на 9 июня 2021: открытие первого пляжа, увеличение уровня воды в Енисее и расстрел велосипедистов Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 9 июня 2021.

Паводок в Красноярске на 9 июня 2021: уровень воды в Енисее вновь увеличивается

После небольшого снижения уровня воды, увы, вновь произошло повышение. За сутки вода в Енисее поднялась на 8,4 сантиметра. В зоне подтопления 13 участков. Специалисты продолжают борьбу с крупнейшим паводком за 15 лет. (подробнее)

Под Красноярском открылся первый пляж в 2021 году

Совсем недалеко от Красноярска. У искусственного водоема Семирадское в Емельяновском районе уже можно позагорать. В МЧС передают, что это только начало и всего летом будут открыты 24 пляжа. (подробнее)

Пассажир такси расстрелял велосипедистов в центре Красноярска

Все случилось в центре Красноярска на улице Дубровинского. Стрельбой закончился конфликт между пассажирами такси и велосипедистами. К счастью, обошлось без пострадавших, но полиция уже проводит проверку по данному факту. (подробнее)

Объединили три квартиры, пригласили 5 «девочек» и создали публичный дом в Норильске

Жители края успешно зарабатывали на этом около трех лет. «Бизнесом» они занимались в ничем не примечательной объединенной квартире в Норильске. Однако в итоге лавочку все же прикрыли. Теперь предприимчивые северяне стали фигурантами уголовного дела. (подробнее)

В Красноярске снесли 38 незаконных сооружений на острове Молокова

В конце 2020 года на острове обнаружено сразу 50 времянок, незаконно находящихся на этой земле. На сегодня снесли 38 – это ограждения, склады, контейнеры, пункты охраны, навесы. В ближайшее время предстоит убрать ещё 16 времянок. (подробнее)