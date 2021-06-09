Объединили три квартиры, пригласили 5 «девочек» и создали публичный дом в Норильске

Момент задержания скриншот: МВД

В Норильске сотрудники полиции вместе с бойцами СОБР задержали двоих местных жителей, подозреваемых в организации проституции и публичного дома на севере Красноярского края. Как сообщают в МВД, организаторы создали свой бордель, привлекли к работе 5 «девочек», оказывавших сексуальные услуги, и успешно зарабатывали деньги с 2018 года.

Идея создать такое «развлечение» для норильчан пришла на ум 50-летнему мужчине и его 34-летней сообщнице. Около 3-х лет им удавалось скрывать свою деятельность, но силовикам всё же удалось прекратить работу борделя.

Во время задержания сотрудники полиции вместе с отрядом СОБР проникли в публичный дом и вывели оттуда всех присутствующих. Примечательно, что интерьер у борделя довольно простой, ремонт тоже вполне себе обычный. Разве что множество двуспальных кроватей указывают на то, что в этих квартирах творится что-то запрещенное.

- В результате спецоперации, проведённой правоохранителями, деятельность борделя была пресечена. Организатор задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, его сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в МВД.

Сейчас в отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статьям «вовлечение в занятие проституцией» и «содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией». Расследование продолжается.

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