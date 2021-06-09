Под Красноярском открылся первый пляж в 2021 году

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В Красноярском крае наконец открылся первый пляж в 2021 году. Позагорать на песочке теперь можно возле искусственного водоема Семирадское, на пляже «Озеро-парка Емельяновское». Как сообщают в МЧС, в регионе появится еще 24 пляжа, 12 из них будут открыты в детских оздоровительных лагерях.

- В летний период времени представители органов местного самоуправления, общественных организаций, сотрудники полиции, инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить патрулирований по местам, запрещенным для купания, с целью пресечения правонарушений и привлечению к административной ответственности, - отмечают в ведомстве.

Обеспечивать безопасность людей на водных объектах Красноярского края будут 96 инспекторов по маломерным судам и 77 единиц техники, из которых 50 маломерных судов и 27 автомобилей.

В детских лагерях спасатели проведут обучение с детьми и персоналом во время заезда первой смены. Специалисты расскажут о правилах поведения на воде и оказанию первой помощи. Подобные занятия будут проводиться повторно при заезде последующих смен.