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Происшествия9 июня 2021 10:02

Пассажир такси расстрелял велосипедистов в центре Красноярска

МВД проводит проверку
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центре Красноярска, на улице Дубровинского произошел вооруженный конфликт между пассажиром такси и велосипедистами. Как рассказывают очевидцы, автомобиль поравнялся с группой велосипедистов, из окна высунулась рука с пистолетом и раздались хлопки. К счастью, никто не пострадал.

Корреспонденту «Комсомолки» пояснили в МВД, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности и причины конфликта. Также полицейские разберутся, действительно ли в руках у пассажира был пистолет.

Примечательно, но в соцсетях некоторые жители города поддержали пассажира такси, посчитав, что он просто решил попугать велосипедистов из-за нарушений правил, якобы выстрелы были фальшивые и он точно не смог бы навредить катающимся.

Но большая часть красноярцев посчитала, что даже в шутку такие действия на дороге не уместны.