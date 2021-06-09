Пассажир такси расстрелял велосипедистов в центре Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центре Красноярска, на улице Дубровинского произошел вооруженный конфликт между пассажиром такси и велосипедистами. Как рассказывают очевидцы, автомобиль поравнялся с группой велосипедистов, из окна высунулась рука с пистолетом и раздались хлопки. К счастью, никто не пострадал.

Корреспонденту «Комсомолки» пояснили в МВД, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности и причины конфликта. Также полицейские разберутся, действительно ли в руках у пассажира был пистолет.

Примечательно, но в соцсетях некоторые жители города поддержали пассажира такси, посчитав, что он просто решил попугать велосипедистов из-за нарушений правил, якобы выстрелы были фальшивые и он точно не смог бы навредить катающимся.

Но большая часть красноярцев посчитала, что даже в шутку такие действия на дороге не уместны.