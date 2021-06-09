В Красноярске снесли 38 незаконных сооружений на острове Молокова

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске продолжается борьба с незаконными сооружениями. Подведены итоги работы в Центральном районе краевой столицы - за пять месяцев на территории района снесли 68 объектов. Как сообщает мэрия, в основном владельцы времянок сами убирают свои строения, но иногда приходится это делать принудительно, за счет бюджетных средств.

Так, с начала 2021 года, владельцы разобрали и вывезли за свой счёт 49 строений, и только на 19 времянок пришлось затратить бюджетные средства.

Продолжается работа и на острове Молокова, там в конце 2020 года обнаружено сразу 50 времянок, не имеющих законных оснований находится на этой земле. На сегодня снесли 38 – это ограждения, склады, контейнеры, пункты охраны, навесы. В ближайшее время предстоит убрать ещё 16 времянок.

Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района, отмечает, что параллельно с демонтажем объектов ведется работа над тем, чтобы в дальнейшем преобразить освободившиеся участки. Сейчас процесс идет на территории на улице Республики напротив Центрального рынка. Все планы по этому участку предполагают исключительно благоустройство, но его формат пока определяется.