Паводок в Красноярске на 9 июня 2021: уровень воды в Енисее вновь увеличивается Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска опубликовала свежую статистику по подтоплению в городе. Паводок в Красноярске на 9 июня 2021 продолжает терроризировать город и окрестности. Специалисты службы ГО, ЧС и ПБ и ЕДДС проводят мониторинг гидрологической ситуации в Красноярске.

Так, на 7 часов утра 9 июня 2021 года сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 6 930 кубометров в секунду. Напомним, что было принято решение не увеличивать мощность сброса в ближайшие дни.

Уровень воды в Енисее после вчерашнего снижения вновь повысился, на этот раз на 8,4 сантиметра. На утро 9 июня уровень воды составляет 454,5 сантиметра.

Подтопленными остаются следующие участки:

- береговая линия обоих берегов Енисея: островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортплощадка у левого берега на Дубровинского, 45/1;

- нижний участок левобережной набережной у Площади Мира;

- нижняя часть правобережной набережной (Абаканская протока) – от Судостроительной, 177 до Коммунального моста;

- дворы частных домов на улице Лесная в Удачном;

- эллинги на улице Лесная;

- участок у ручья Лалетина в Турбазы и устья Базаихи;

- причалы в районе Коркино, моста «777» и Пограничников, 107 и 113;

- левобережная набережная Качи у сквера Победителей;

- нижний ярус комплекса «Сафари Парк»;

- подвалы здания Третьего Арбитражного суда – подтопление грунтовыми водами;

- подземная парковка дома на Мичурина, 2Ж.

В зону риска подтопления попадают:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза); - коттеджный поселок «Английский Парк»; - устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная; - микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная; - береговая полоса в районе моста 777; - прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег: - дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

В городской администрации просят красноярцев проявлять осторожность и предупреждают, что подтопления отдельных территорий островов Отдыха и Татышев повышают вероятность несчастных случаев.