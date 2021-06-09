Последние новости Красноярска на 8 июня 2021: понижение уровня воды в Енисее, анонс солнечного затмения и ограничение движения в центре города Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 8 июня 2021.

Подтопление в Красноярске 2021: уровень воды в Енисее в черте города уменьшился на 6 сантиметров

И это не шутка. После серьезного прироста уровня воды, появились и хорошие вести. Снижение роста началось еще 7 июня, а утром 8-го вода стала понемногу уходить. (подробнее)

Солнечное затмение в Красноярске 10 июня 2021: будет ли видно, откуда смотреть

И не просто затмение, а сильнейшее за несколько десятилетий. В 19:06 часов 10 июня солнце будет закрыто на 54%. Обычно в Красноярске проходят затмения магнитудой около 30-35%. Запаситесь солнечными фильтрами, чтобы посмотреть за астрономическим событием. (подробнее)

До 18 июня в Красноярске частично ограничили движение в центре из-за ремонта

Ограничения ввели 7 июня с 21:00 до 18 июня 21:00. На перекрестке со стороны Ленина будут перекрыты три правые полосы движения, а со стороны Перенсона — две левые полосы. (подробнее)

В Красноярском крае из-за паводков затопило 10 жилых домов

В Красноярском крае из-за паводков затопило 10 жилых домов в поселке Таяты Каратузского района. При этом, всех жильцов эвакуировали заблаговременно, никто не пострадал. По состоянию на утро 8 июня подтоплено еще 532 участка в ряде районов края. (подробно)

Стало известно, во сколько обойдется памятник Павлу Федирко

Информация появилась на портале госзакупок. Стоимость контракта на возведение составила более 16 миллионов рублей. Напомним, что Павле Федирко является культовой фигурой для нашего региона. Именно при нем Красноярск сделал рывок в социальной и промышленной сферами. (подробнее)