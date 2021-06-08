Стало известно, во сколько обойдется памятник Павлу Федирко. Фото: сайт Дома искусств

Стало известно, во сколько обойдется памятник Павлу Федирко. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация: стоимость контракта составляет

16,638 миллионов рублей. Исполнять контракт будет известный красноярский скульптор Андрей Кияницын, он был единственным, кто выставил на торги свою заявку.

Павел Федирко был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС с 1972 по 1987 год. Его вклад в развитие Красноярская и края трудно переоценить: при Федирко были построены Красноярский металлургический завод, Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Сибволокно и Березовский угольный разрез и многие другие.

При Павле Федирко менялся Красноярск: были построены значимые здания и сооружения, без которых невозможно представить город: Культурно-исторический центр, Октябрьский мост, Большой Концертный зал, Театр оперы и балета и многие другие. За заслуги перед городом и края он получил звание почетного гражданина. Скончался он в 2019 году в возрасте 87 лет.

Памятник должен появиться к 13 сентября – дню рождения экс-главы края.