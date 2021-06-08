Подтопление в Красноярске 2021: уровень воды в Енисее в черте города уменьшился на 6 сантиметров

Уровень воды в Енисее в черте Красноярска уменьшился на 6 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Подтопление в Красноярске 2021 продолжается. Уровень воды в Енисее в черте Красноярска уменьшился на 6,2 сантиметра и составил на 8 часов утра 8 июня 446,1 сантиметра. Водосброс Красноярской ГЭС составляет 6 990 кубометров в секунду, сообщает администрация Красноярска. Ежедневный мониторинг ведут специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы

Администрация города организовала оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий. Наготове спецтехника, готовая выйти на откачку воды в проблемных участках.

В настоящее время подтоплены (в том числе грунтовыми водами):

- набережные, берега островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной в районе Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе музейного центра «Площадь Мира»;

- набережная от Судостроительной, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 на улице Лесная;

- гаражная линия (эллинги) в районе Лесной, 23а, 46д, 239а, 239в, 239г, 239д; 289и-429,

- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе Турбазы) и устья реки Базаиха;

- подтоплены причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», Пограничников, 107, 113;

- дорога по дамбе на остров Посадный;

- левобережная набережная реки Качи у парка Победителей;

- нижний ярус берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб»;

- подвал Третьего Арбитражного суда;

- подземная парковка в жилом доме № 2ж на улице Мичурина.

В зону риска подтопления попадают:

правый берег:

- устье ручья Лалетино (Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

- устье реки Базаиха: Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: Складская, Графитная, Судостоительная;

- береговая полоса в районе моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

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