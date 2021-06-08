Фото: МЧС

В Красноярском крае из-за паводков затопило 10 жилых домов в поселке Таяты Каратузского района. Как сообщает МЧС, всех жильцов эвакуировали заблаговременно, никто не пострадал. По состоянию на утро 8 июня подтоплено еще 532 участка в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском, Ирбейском, Каратузском районах и в городе Красноярк.

На 6 участках автомобильных дорог в Каратузском, Курагинском, Ермаковском районах есть переливы. Сейчас движение по этим дорогам ограничено, на месте дежурят дорожные службы, спасатели, сотрудники МЧС.

В ведомстве отмечают, что на Енисее в районе города Красноярска уровень воды ожидается около 450 сантиметров. В ближайшие двое суток сохранится повышенная водность на реке Туба и ее притоках, интенсивных подъемов уровня воды не ожидается.

Наблюдают за уровнем воды в крае со 170 стационарных постов Росгидрометра, также следят при помощи беспилотных летательных аппаратов и беспилотной авиационной системы. На основании этих данных составляются ортофотопланы и 3D модели, которые предоставляются органам местного самоуправления и заинтересованным ведомствам.