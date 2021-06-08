До 18 июня в Красноярске частично ограничили движение в центре из-за ремонта

Работы идут полным ходом Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр Красноярска частично перекрыт из-за начинающегося ремонта тепловых сетей и тепловой камеры. Они поставляют горячую воду и тепло сразу в 20 зданий, среди которых детский сад, Сибирский государственный технологический университет, академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили и два бассейна.

Ограничения вели 7 июня с 21:00 до 18 июня 21:00. На перекрестке со стороны улицы Ленина будут перекрыты три правые полосы движения, а со стороны улицы Перенсона — две левые полосы. Свободными останутся одна полоса на Перенсона и две полосы на Ленина.

Осложниться дорожная ситуация на улице Ленина может с 12 по 14 июня из-за того, что будет перекрыт проспект Мира на выходные. Поэтому водителям лучше заранее выбрать пути для объезда проблемного участка.

Как сообщает СГК, ремонт объектов теплосетевого комплекса здесь откладывать нельзя: последнее обследование показало, что железобетонные конструкции тепловой камеры находятся в критическом состоянии. Их обрушение может привести к провалу асфальта на проезжей части оживленного перекрестка. Специалисты СГК уже вывели участок магистральной теплосети диаметром 300 мм в ремонт и подают горячую воду подключенным к ней домам по резервной схеме.