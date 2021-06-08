Солнечное затмение в Красноярске 10 июня 2021: будет ли видно, откуда смотреть Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже через пару дней россияне смогут увидеть очередное солнечное затмение. Этот год в принципе богат на космические события. Не так давно мы наблюдали суперлуние. Рассказываем, где и как посмотреть солнечное затмение в Красноярске 10 июня 2021.

Как рассказал «КП-Красноярск» директор обсерватории СибГУ им. М.Ф. Решетнева Сергей Веселков, нас ожидает самое сильное солнечное затмение за несколько десятилетий:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Настолько сильного солнечного затмения в Красноярске не было давно, примерно 20-30 лет. Обычно, если здесь и происходило нечто подобное, то сейчас затмение действительно будет заметным. Советую не упускать такой шанс, - сказал ученый.

По словам астронома, ранее в Красноярске Луна закрывала Солнце максимум на 30-35%. Сейчас все иначе. Ожидается, что солнечный диск будет закрыт на 54%. То есть спутник Земли закроет светило больше, чем на половину. Нам крупно повезло, например, в Новосибирске оно будет видно лишь на 34%.

Во сколько будет солнечное затмение в Красноярске 10 июня 2021

По словам Сергея Веселкова, начнется небесное представление примерно в 18:00 часов. Максимальная же фаза будет достигнута в 19:06 часов. Именно в этот момент Луна перекроет Солнце. Закончится затмение в 20:05 часов.

Где посмотреть солнечное затмение в Красноярске 10 июня 2021

Лучшие виды откроются в западной части города. Красноярцам советуют смотреть астрономическое событие:

- на Николаевской сопке;

- на Караульной горе;

- с левобережной набережной Енисея;

- с любого высокого места в городе. Главное, чтобы вид не загораживали высокие здания.

Фото: meteoweb.ru

Солнце в момент затмения будет выглядеть в форме серпа. Высота над горизонтом в этот момент будет невысокой – всего лишь 16%, а направление 286 градусов на запад . Оно будет частичным. То есть затмит лишь часть Солнца. Проходить затмение будет не через центр, а по касательной. При этом, если человек не знает о затмении, то и не заметит его.

Как правильно смотреть солнечное затмение

Сергей Веселков подчеркивает, что без защиты глаз смотреть на солнце во время затмения нельзя. Чтобы защитить глаза, необходимо смотреть через специальные солнечные фильтры или маску сварщика.

- Если кто захочет поснимать на камеру, то без фильтров для объектива также не обойтись. Можно купить специальную солнцезащитную пленку, которая продается в некоторых магазинах оптики. Ею можно заклеить очки или телескоп. Этого будет достаточно.

Могут ли быть изменения в поведении от солнечного затмения

Для человека это будет совершенно неощутимо. Однако может сказаться на зверях. Они чувствуют такие события, поясняет Сергей Веселков:

- Расскажу на примере. В июле 1981 года в Красноярске также было затмение. Я наблюдал его в районе Камарчаги. И перед затмением, со стороны ферм слышался шум от животных, коровы мычали, куры кудахтали, но когда вдруг начало темнеть – наступила гробовая тишина. Все разом замолчали.

Так что, советуем красноярцам не упустить такой шанс, ибо неизвестно, когда мы еще сможем увидеть солнечное затмение такого масштаба.