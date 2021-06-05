Последние новости Красноярска на 4 июня 2021: повышение уровня воды в Енисее, первое заражение эрлихиозом и холодные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» публикует итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 4 июня 2021.

Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос на 22 сантиметра

За сутки уровень воды в Енисее поднялся до 427 сантиметров, и эта цифра продолжит расти. Под водой остаются около десятка участков, а на Красноярской ГЭС увеличили объем сброса воды до 7000 кубометров в секунду. (подробнее)

Красноярцы заразились клещевым эрлихиозом впервые за 5 лет

Не одними паводками богаты события. Так, впервые за много лет в городе был зафиксирован случай заражения эрлихиозом. И сразу два. Самое неприятное, что прививки от этого заболевания нет. (подробнее)

На грядущих выходных в Красноярске резко похолодает до +12 градусов, и пойдут дожди

После жары на минувшей неделе в город придет резкое похолодание. 5 и 6 июня будут лить дожди, возможны грозы, а порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Словом – приятного мало. (подробнее)

За склонение к терроризму в Красноярском крае осудили священнослужителя мечети

Суд вынес имаму из Лесосибирска приговор за содействие террористической деятельности. Мужчина получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обвиняется в шантаже 24-летней девушки. (подробнее)

Двух участников запрещенной секты осудили в Красноярском крае

В этот раз были осуждены 2 жителя края в Минусинске и Красноярске. Так, минусинцу назначили наказание в виде 450 тысяч рублей. Красноярца наказали серьезнее. Он получил наказание в виде 6 лет лишения свободы. (подробнее)