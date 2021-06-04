Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос на 22 сантиметра

В городе полно затопленных участков
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске за сутки уровень воды в реке Енисей вырос на 22 сантиметра. Как сообщает пресс-служба мэрии, по данным на утро 4 июня, отметка уровня воды достигла 426,6 сантиметра. Критический же уровень воды в Енисее для работы водозаборов КрасКом составляет 650 сантиметров.
Подтопления зафиксированы на следующих участках Красноярска:
- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 2а);
- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;
- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная;
- гаражная линия (эллинги) в районе ул. Лесной, 23а, 46д, 239а, 239в, 239г, 239д; 289и-429,
- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;
- подтоплены причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 107, 113.
Администрация Красноярска убедительно просит горожан, чьи земельные участки, лодочные гаражи и другие строения расположены в прибрежной черте, принять меры по защите своего имущества от воздействия воды, убрать ценные вещи, отключить электричество.