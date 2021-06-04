На грядущих выходных в Красноярске резко похолодает до +12 градусов, и пойдут дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

После жаркой рабочей недели пыл красноярцев остудят очень холодные выходные. Так, по данным гидрометцентра, в субботу 5 июня ожидается максимальная температура до +18 градусов. Ожидаются хмурое и пасмурное небо, а также временами дождь. Вероятность осадков 87%. Усилится и ветер. Порывы ожидаются до 15 метров в секунду.

Ночью грядет похолодание до +7 градусов. Дождь прекратится, но облачность останется. Порывы ветра сохранятся. Атмосферное давление в течение дня – 731-733 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 июня, дневная температура составит около +17 градусов. Небо будет таким же хмурым, а дожди продолжатся. Возможны грозы и порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Ночью похолодает до +7 градусов. Осадки не прекратятся, но станут менее обильными. Ветер ослабнет, но незначительно. Атмосферное давление в течение дня – 731-732 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды еще менее радостный. Синоптики ожидают дневную температуру в субботу максимум – до +12 градусов. Сопровождаться это будет осадками, тучами и порывами ветра до 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до +7 градусов. Атмосферное давление – 732-741 мм рт.ст.

В воскресенье чуть потеплеет – до +15 градусов, однако ветер и дождь продолжатся, хоть и со слегка меньше интенсивностью. Ночью же похолодает до +10 градусов. Ожидаются небольшие осадки. Атмосферное давление – 740-741 мм рт.ст.

Добавим, что о похолодании на выходных гидрометцентр предупреждал еще в начале июня. Также напомним, что на выходных в Красноярске проспект Мира станет полностью пешеходным.