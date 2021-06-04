Красноярцы заразились клещевым эрлихиозом впервые за 5 лет

Прививки от эрлихиоза нет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается сезон клещей. В этом году, помимо боррелиоза и энцефалита, членистоногие преподнесли сюрприз – уже выявлено 2 случая заражения моноцитарным эрлихиозом человека. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевание не фиксировалось в крае более 5 лет.

Известно, что эрлихиоз не передается от человека к человеку, заражение происходит только после укуса клеща. Основными симптомами заболеваниями являются миалгии, высыпания, лихорадка. Прививки от этого заболевания нет, но своевременно обращение к врачу поможет избежать серьезных последствий.

Где красноярцы подцепили клещей с опасной инфекцией – пока не известно. Но в ведомстве подчеркивают, что присосавшегося членистоного как можно скорее нужно снять с тела и отвезти на исследование, чтобы исключить возможность заражения различными инфекциями.

Напомним, что ранее мы рассказывали как правильно действовать при укусе клеща.