Двух участников запрещенной секты «Свидетели Иеговы» осудили в Красноярском крае

No_title Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае оглашены приговоры в отношении участников запрещенной секты «Свидетели Иеговы». В этот раз были осуждены 2 жителя края в Минусинске и Красноярске. Как сообщает пресс-служба краевого суда, мужчин признали виновными и назначили наказание.

Минусинский суд 2 июня вынес обвинительный приговор местному последователю запрещенного вероисповедания по статье «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими». Мужчине было назначено наказание в виде 450 000 рублей штрафа за организацию религиозных выступлений на богослужении, однако последователь «Свидетелей Иеговы» свою вину не признал.

А 3 июня уже в Красноярске был оглашен обвинительный приговор по той же статье, но уже другому участнику секты. Последователь экстремисткой организации признан виновным и получил наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься религиозной деятельностью 3 года и с ограничением свободы на 1 год. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что в 2017 году религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана в России экстремистской и ликвидирована. К тому времени в России насчитывалось более 170 тысяч последователей этого вероучения. С тех пор в разных городах и населенных пунктах России под уголовные преследования попадают адепты этой конфессии.

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