За склонение к терроризму в Красноярском крае осудили священнослужителя мечети

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В Лесосибирске, Красноярский край, суд вынес обвинительный приговор священнослужителю мечети, обвиняемому в вербовке и склонении к терроризму. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, осужденный отправится в колонию строгого режима на ближайшие 6 лет.

Следствие доказало, что обвиняемый поддерживал идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. С 1 января 2016 по 5 мая 2017 года он проводил в своей квартире собрания для вновь обращенных в религию мусульман, изучал с жителями края традиции и арабский язык.

Во время бесед священнослужитель не только рассказывал о запрещенных организациях, но и подталкивал жителей к совершению преступлений, а также склонял к поддержке и распространению идеологии терроризма, например, в интернете.

Мужчину задержали, в его отношении завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». После окончания расследования дело было передано в Первый Восточный окружной военный суд, который посчитал священнослужителя виновным.

Напомним, что священнослужитель мечети из Лесосибирска также обвиняется в шантаже 24-летней девушки. Он грозил, что расскажет её родственникам нечто компрометирующее из её частной жизни. За свое молчание священнослужитель принуждал девушку к интимной близости.

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