Зоны паводков на 4 июня в Красноярске 2021: набережные Енисея, затопления участков, сброс воды на ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск продолжает уходить по воду. Прирост воды в вышедшем из берегов Енисее продолжает увеличиваться. Так, за сутки он вырос на 22 сантиметра. Уже появились первые пострадавшие от наводнения. На Татышеве спасатели эвакуировали рыбака, которого отрезало от берега, а на набережной Енисея мальчик ударился головой о скрытую водой лавку. Публикуем зоны паводков на 4 июня в Красноярске 2021.

Сброс воды на Красноярской ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в Енисее на 4 июня 2021

По информации Енисейского БВУ, на утро 4 июня 2021 сброс Красноярской ГЭС составляет 6530 кубометров в секунду.

Уровень воды составляет – 426 сантиметров при критическом в 390 сантиметров. За ночь уровень воды в Енисее увеличился на 22 сантиметра.

Затопленная база отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

Зоны паводков на 4 июня в Красноярске 2021

Мэрия Красноярска сообщает, что зоны паводков на 4 июня в Красноярске 2021 охватывают следующие участки:

- Береговая линия правого и левого берегов, острова Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший.

- Спортплощадка у левоборежной набережной, в районе здания у Дубровинского, 45а/1.

- Нижняя часть левобережной набережной в районе КЦ «Площадь Мира».

- Нижняя часть правобережной набережной (Абаканская протока) – от Судостроительной, 177 до Коммунального моста;

- Приусадебные участки домов №№45, 47, 49, 369, 371 по Лесной в поселке Удачный;

- Гаражи (эллинги) по Лесной, 23А, 46Д, 239А, 239В, 239Г, 239Д, 239И-429;

- Участок в районе Лалетина у Турбазы и устья Базаихи;

- Подтоплены причалы в районах Коркино, моста «777» и Пограничников, 107 и 113.

Мэрия Красноярска напоминает, что горожанам, чьи участки, лодочные гаражи и другие прибрежные строения, необходимо принять меры по защите своего имущества, забрать ценности и выключить электричество.

Может ли затопить водозаборы в Красноярске 2021

В Краскоме сообщают, что критический уровень воды в Енисее для угрозы водозаборов составляет 650 см. Для сравнения, в 2006 году, когда и произошло самое серьезное наводнение в истории Красноярска, сброс воды на Красноярской ГЭС составлял 11 тысяч кубометров в секунду. Тогда уровень воды в Енисее составлял 607 сантиметров. На данный момент, настолько серьезной ситуации не ожидается.

Так или иначе, в Красноярске все еще действует режим повышенной готовности, или другим словами – режим угрозы ЧС. Причины паводка в Красноярске 2021 мы писали здесь.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.

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