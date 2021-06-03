В Красноярске ребенок нырнул и ударился головой об скрытую водой лавку. Фото: «НАШ Свердловский район»

Повышение уровня воды в Енисее, жаркий день – похоже, у некоторых горожан пошла кругом голова и напрочь пропал инстинкт самосохранения. Красноярцы катаются на водных мотоциклах, подкатывая к затопленной набережной. Или купаются, хотя априори сейчас нельзя купаться в холодной и мутной воде, которая смыла с берегов всю копившуюся годами грязь.

В Свердловском районе, в микрорайоне Белые росы и на недавно благоустроенной набережной десятки детей полезли в воду, несмотря на запреты. В рамках рейда туда нагрянули сотрудники администрации района и вынуждены были вызвать полицию, чтобы помогли прогнать детей и подростков на берег.

Не обошлось без ЧП, рассказывают в паблике «НАШ Свердловский район»: один мальчик нырнул и ударился головой об лавку, которая скрылась под водой. Отделался шишкой и испугом, медицинская помощь не понадобилась.

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