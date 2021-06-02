График сброса воды на Красноярской ГЭС 2-4 июня 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявили экстренное гидрологическое предупреждение. Оно обусловлено риском подтопления ряда территорий в региональной столице. В связи с этим ведомство опубликовало график сброса воды на Красноярской ГЭС 2-4 июня 2021.

Напомним, что с конца мая текущего года в Красноярске обострилась паводковая ситуация из-за повышения уровня воды в Енисее. Изначально затопило набережную, после чего вода стала угрожать не только центру, но и более отдаленным районам города. Мэрия определила около 10 участков, которые рискуют оказаться под водой. Более того, паводок в Красноярске 2021 года может стать крупнейшим за 100 лет.

Таким образом, Енисейское БВУ, учитывая экстремальную водность, установило следующий режим сброса воды на Красноярской ГЭС 2021:

- с 14:00 часов 2 июня 2021 года – среднесуточный сброс 6000+50 кубометров в секунду;

- с 14:00 часов 3 июня 2021 года – среднесуточный сброс 6500+ 50 кубометров в секунду;

- с 14:00 часов 2 июня 2021 года – среднесуточный сброс 7000+50 кубометров в секунду;

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что 2 июня в Красноярске был введен режим угрозы ЧС. Районным администрациям поручено регулярно осматривать наиболее опасные прибрежные участки на Енисее.

Первый заместитель главы города Сергей Логинов, сообщил, что на сегодняшний день уже зафиксировано частичное потопление домовладений в поселках Удачный и Лалетино. Основной причиной тяжелой гидрологической ситуации эксперты называют обильное снеготяние в горах.

Добавим, что Красноярск не единственный населенный пункт края, страдающий от паводков. Подтопления фиксируются также в отдельных районах края, а также в соседних Хакасии и Тыве.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.

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