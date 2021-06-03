Причины паводка в Красноярске 2021: специалисты объяснили, почему Енисей вышел из берегов Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в Енисее у Красноярска превысил критический уровень. Причины паводка в Красноярске 2021, по словам специалистов Енисейского БВУ, заключаются в массовом снеготаянии в горах. Дело в том, что за зиму в Красноярском крае выпало очень много осадков. Весной снег начал активно таять, но вследствие прохладной весны, продолжает таять до сих пор. Кроме того, мэрия Красноярска опубликовала карту зон подтопления, а также в городе введен режим угрозы ЧС.

На конец мая, по данным Росгидромета, в снегу Западных и Восточных Саян, зафиксированы рекордные запасы воды – до 240% от нормы. Как итог, эти причины паводка в Красноярске 2021, обернулись крупнейшим наводнением за прошедшие 100 лет. Таким образом, причины паводка в Красноярске 2021 были заложены еще зимой:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В ходе инспекции в зоне особого внимания оказались территории Дивногорска и Красноярска, а также Емельяновского и Березовского районов. Жители принимают меры по сохранению имущества. По итогам инспекции руководителям предприятий рекомендовали убрать мусор, технику и оборудование, складские запасы, обеспечить безопасность хранения ГСМ, - сказал руководитель агентства ГО И ЧС по Красноярского края Евгений Мусс.

Так, составлен График сброса воды на Красноярской ГЭС. Накануне, 2 июня, в акваторию Енисея было сброшено 6000+50 кубометров воды в секунду. 3 июня мощность увеличили до 6500+50 кубометров в секунду, а 4 июня сбросят уже 7000+50 кубометров в секунду. «КП-Красноярск» публиковало фото и видео сброса воды

Критическая отметка уровня воды в Енисее составляет 390 сантиметров. На 3 июня 2021 года она превысила отметку в 400 сантиметров и сейчас составляет 404 см. До такого уровня вода поднялась буквально за одну ночь.

Английский парк Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже введен режим готовности в ЧС, а график сброса воды на Красноярской ГЭС может быть увеличен. От паводка в Красноярске пострадали уже не только набережная обоих берегов, но и отдаленные районы города – Английский Парк, Удачный, тревожная обстановка на Татышеве.

Ход противопаводковых мероприятий контролирует лично губернатор Александр Усс. На самых опасных участках дежурят спасатели, представители администрации и специалисты МЧС.

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