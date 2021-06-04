В Красноярске рыбака отрезало от берега потоком воды

Подтопления на Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 3 июня помощь спасателей потребовалась рыбаку на острове Татышев. Мужчину отрезало от берега потоком воды, он не смог выбраться самостоятельно, пришлось эвакуировать. Как рассказали в агентстве ГО и ЧС по Красноярскому краю, ЧП произошло в районе дамбы.

Отряду «Спасатель» потребовалось около 40 минут, чтобы вызволить любителя рыбы на берег. К счастью, мужчина был эвакуирован живым и невредимым. После доставки на твердую землю с ним была проведена профилактическая беседа.

В агентстве ЧС отмечают, что 4 июня Красноярская ГЭС увеличит сбросные расходы до 7000 куб. метров в секунду, поэтому течение в Енисее будет усиливаться.

Жителей краевого центра просят не паниковать, учитывать возможность дальнейшего подтопления прибрежных территорий и быть предельно внимательными.

Напомним, что в Красноярске уже введен режим готовности в ЧС, а график сброса воды на Красноярской ГЭС может быть увеличен. От паводка в Красноярске пострадали уже не только набережная обоих берегов, но и отдаленные районы города – Английский Парк, Удачный, тревожная обстановка на Татышеве.

Ход противопаводковых мероприятий контролирует лично губернатор Александр Усс. На самых опасных участках дежурят спасатели, представители администрации и специалисты МЧС.