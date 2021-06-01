Паводки в Красноярске 2021: карта зон подтопления
Фото: Мария ЛЕНЦ
Лето в Красноярске началось не только с теплой погоды. Под водой оказались, как правобережная, так и левобережная набережные Енисея. Уже составлены зоны потенциального подтопления, а мэрия опубликовала список мест, где ожидаются паводки в Красноярске 2021. Краевому центру даже предрекали сильнейшее наводнение за 100 лет.
Правый берег:
- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);
- коттеджный поселок «Английский Парк»;
- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;
- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная;
- нижний ярус набережной в районе отеля «АМАКС»;
- береговая полоса на территории Судоремонтного завода;
- береговая полоса от ул. С. Дежнева до моста 777;
- прибрежный участок по улице Рейдовая.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Левый берег:
- улица Лесная в районе домов: № 289и-429, 239в, г, д, 46д, 23а;
- набережная р. Енисей в районе стрелки устья р. Кача;
- ул. Якутская, 25, база отдыха «Зеленка»;
- поселок Коркино в районе строения № 3, причалов;
- ул. Пограничников, 107, 113;
- лодочная станция «Акваполис».
Острова на Енисее в черте Красноярска: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский.
На 1 июня уровень воды в Енисее остановился на отметке 363 см, как и днем ранее. До критической отметки 27 см.
В мэрии Красноярска сообщают, что подтоплений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры не отмечается. Однако, в Удачном под водой оказалась гаражная линия по улице Лесная, 239А, а также приусадебные участки на домов на Лесной, 369 и 371.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. - ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.
Сейчас специалисты проводят рейды по местам, находящимся под угрозой затопления. Жителей и организации, расположенные у прибрежной зоны, информируют о действиях в случае подтопления, номера экстренных служб и место сборного пункта в случае возможной эвакуации.
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