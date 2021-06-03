Уровень воды в Енисее в черте Красноярска поднялся за ночь до отметки 4,04 метра Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в Енисее за сутки поднялся на 18 сантиметров, до отметки 4 метра 04 сантиметра – это данные, которые привела администрация города на 8 часов утра. Накануне в мэрии состоялось совещание, по результатам которой в городе объявлен режим повышенной готовности, связанный с угрозой подтоплении объектов жизнеобеспечения.

2 июня в 14 часов Красноярская ГЭС увеличила расходование воды, до 6 тысяч кубометров в секунду. В пятницу 4 июня сброс составит 7 тысяч кубометров в секунду.

Информация, которую предоставили в агентстве ГО и ЧС Красноярского края. В Красноярске в зону риска подтопления попадают:

Правый берег:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная;

- нижний ярус набережной в районе отеля «АМАКС»;

- береговая полоса на территории Судоремонтного завода;

- береговая полоса от ул. С. Дежнева до моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Красноярская ГЭС увеличила водосброс до 6 тысяч кубометров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Левый берег:

- улица Лесная в районе домов: № 289и-429, 239в, г, д, 46д, 23а;

- набережная р. Енисей в районе стрелки устья р. Кача;

- ул. Якутская, 25, база отдыха «Зеленка»;

- поселок Коркино в районе строения № 3, причалы;

- ул. Пограничников, 107, 113;

- лодочная станция «Акваполис».

Острова на Енисее в черте Красноярска: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский.

На правобережье затопило лодочные гаражи Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Борщ, директор Гидрометцентра России:

- В этом году по состоянию на конец мая запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов действительно рекордные. Они близки к историческому максимуму за весь период наблюдений и составляют от 210 до 240% нормы, то есть эта та воды, которая еще поступит в водохранилища на Енисее – Саяно-Шушенское и Красноярское. Уже в мае приток воды был достаточно большой, в июне мы ожидаем, что приток воды в Саяно-Шушенское и Красноярское водохранилища будет на 35-50% больше нормы. Повторяемость такого большого притока – 1 раз в 100 лет

Учитывая неблагоприятные прогнозы, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оперативно информировать жителей о возможных последствиях подтоплений, а также их действиях в условиях осложнения паводковой обстановки.