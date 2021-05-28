Красноярск, возможно, ожидает рекордное за 100 лет наводнение

Красноярск ожидает рекордное за 100 лет наводнение Фото: Мария ЛЕНЦ

Набережную Енисея в Красноярске начало топить еще пару недель назад. Тогда вода только-только появилась возле Стрелки и вантового моста – там площадка ниже, чем возле Речного вокзала. Полноводье Енисею обеспечили две реки – Мана и Базаиха, да еще множество мелких ручейков. В основном, конечно, Мана – она начинается в Восточных Саянах. А в горах сейчас как раз идет снеготаяние. Плюс осадки. И получаем повышение уровня воды.

Красноярцы приходят на набережную, чтобы сфотографировать наводнение Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром пятницы 28 мая стало понятно, что вода за сутки поднялась еще на 10 сантиметров. И уже наблюдается подтопление пониженных участков центральной набережной.

В целях безопасности перекрыт подтопленный участок. Специалисты обращаются к горожанам с просьбой не заходить за ограждения. Не стоит делать селфи на память, потому как вода холодная, мутная, быстрая – можно упасть и уйти на глубине быстрее, чем очевидцы успеют вызвать спасателей.

Енисей в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе Енисейского бассейнового водного управления сообщили, что во избежание переполнения чаши Красноярской ГЭС с 28 мая сброс воды через шлюзы плотины увеличивается до 6 – 8 тысяч кубометров в секунду. С прогнозируемым затоплением пониженных мест в черте Красноярска.

Кстати, идет водосброс и на Саяно-Шушенской ГЭС, там открыты 5 затворов, в секунду они пропускают до 5,5 тысяч кубометров. С затоплением пониженных мест в нижнем бьефе.

Нижний ярус левобережной набережной уже затоплен Фото: Мария ЛЕНЦ

На памяти ныне живущих красноярцев несколько крупных наводнений. В 1966 году вода поднялась настолько, что затопило большую часть острова Отдыха и строящийся в то время Центральный стадион. А в 2006 году вода поднялась до второго яруса центральной набережной и даже затопила строительную площадку ТК «Огни» - ныне «Комсомолл». Тогда водосброс составил 10,5 тысяч кубометров в секунду.

Опоры Коммунального моста скрылись под водой Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Енисейского БВУ прогнозируют, что половодье 2021 года грозит стать одним из самых сильных за 100 лет в Красноярском крае. С начала мая приток воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС составлял 134 % от среднемноголетней нормы. В июне этот показатель может увеличиться до 156 %. В водохранилище Красноярской ГЭС в мае приток воды составлял 167 % от среднего показателя, в июне этот показатель останется примерно на том же уровне.

Обычно по этому мостку гуляют дети Фото: Мария ЛЕНЦ

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