В Туве спасатели ликвидируют последствия паводка в окрестностях Кызыла. Фото: МЧС по Туве

Паводки практически дошли до столицы Тувы, где серьезно подтопило Кызыльский район. Накануне ночью инженерные бригады МЧС завершили отсыпку защитной насыпи. Длина отсыпки составила около 170 метров. Это помогло остановить дальнейшее затопление домов и приусадебных участков. Всею ночь работали аэромобильные группы, откачивающие воду.

Однако до победы над паводками далеко. Утром 29 мая в Казыльском районе оставались подтопленными 22 участка и 14 частных домов. При этом освободить от наступающей воды удалось 62 дачных дома.

- Аэромобильная группировка МЧС России продолжает обходы территории, откачку воды с подтопленных участков. Сотрудниками полиции обеспечивается охрана имущества граждан попавших в зону подтопления. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, - сообщают в пресс-службе МЧС по Республике Тыва.

В Тувинском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды добавили, что сильные дожди в республике продолжаются в связи с чем уровень воды в Енисее поднялся за сутки на 40 см.