Народ сюда магнитом тянет: в Красноярске Енисей выходит из берегов и топит набережную Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вот это да! На левобережной набережной, возле музейного центра «Площадь Мира» и далее к вантовому мосту, появилась вода. Уровень Енисея поднялся так высоко, что волны выплескиваются прямо на площадку. Горожане, которые гуляют здесь, делаются снимки на память – когда еще придется стать очевидцами такой большой воды!

В пресс-службе Красноярской ГЭС «Комсомольской правде»-Красноярск уточнили, что сброса воды не было. Получается, что Енисей поднялся за счет рек и речушек, которые впадают в него уже ниже плотины. Самые крупные – Мана и Базаиха.

Сейчас уже затоплены островки под вантовым мостом. Но пока опасности нет. Специалисты осмотрели остров Татышев. Гулять там можно, ситуация под контролем.

Вода оказывает успокаивающее действие Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, в последний раз уровень Енисея поднимался до высоты левобережной набережной летом 2006 года. Тогда несколько недель шли затяжные ливневые дожди в южных и центральных районах края, Красноярское водохранилище было переполнено и через ГЭС сбросили большое количество воды. А до этого рекордное в современной истории города наводнение было в 1966 году, когда под водой оказался строящий стадион на острове Отдыха.

Порядок должен быть всегда Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, по данным гидрометцентра 18 мая днем на юге центральных районов и в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. Как результат в этих районах возможен резкий подъем уровня воды выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог. Жителям края следует следить за прогнозом погоды.

Архивные кадры: 2006 год, причал речного вокзала Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Неблагоприятный прогноз доведен до органов местного самоуправления. Проводится информирование населения о предстоящих опасных погодных явлениях.

Вода холодная и чистая Фото: Мария ЛЕНЦ

Также в дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Возможно нарушение транспортного движения в городах со слабой ливневой канализацией. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.

Нужно снять - для истории Фото: Мария ЛЕНЦ