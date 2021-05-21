В Хакасии из-за паводков затоплены более 200 домов и участков

Фото: МЧС Хакасии

Накануне вечером глава республики Валентин Коновалов ввел режим ЧС из-за паводков. Самая тяжелая ситуация в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах.

Всему виной обильные осадки, прошедшие в республике, а также активное таяние снегов в горах. При этом в реке Абакан за последние сутки уровень воды снизился до 564 см (максимальный был 614 см), но все еще остается критическим.

Всего в Хакасии подтоплено 134 приусадебных участка, 108 жилых домов, 93 из которых в Абазе и 351 участок в дачных обществах там же. Кроме того, на 4-х дорогах зафиксированы переливы (3 – в Таштыпском районе, 1 – в Аскизском). Также поврежден бревенчатый мост.

В Абазе развернуто 4 пункта временного содержания вместимостью более 2 тысяч человек. Однако почти все местные жители остались у родственников. Группы МЧС занимаются откачкой воды с помощью помп и насосной станции, укрепляются береговые линии.

В Аскизском районе ожидается ухудшение ситуации. Там отсыпают береговую линию и укрепляют дамбу. Открыты два пункта временного размещения, но граждане от эвакуации отказываются.

- В муниципалитетах проводятся противопаводковые мероприятия и работает тяжелая техника. С населением постоянно организована информационная и разъяснительная работа. На контроле также источники водоснабжения и санитарная обстановка, - передают в МЧС по Республике.

Фото: МЧС Хакасии. Аал Райков

Под водой рискует оказаться аал Райков. Там высший уровень воды достигает 950-970 см. Уровень защитных дамб составляет 1035 см, поэтому прямой опасности населенному пункту пока нет, но специалисты не исключают протечки через дамбу и подъем грунтовых вод.

Повышение уровня воды прогнозируется и в столице Хакасии – в Абакане. На 3-5 часов ночи 22 мая в городе уровень воды составит около 500 см. Специалисты контролируют ситуацию.

Фото: МЧС Хаксии

- Специалисты МЧС по Хакасии проинформировали руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений, а также глав муниципалитетов о возможном осложнении гидрологической обстановки в регионе и рекомендовали выполнить комплекс предупредительных мероприятий, - добавили в МЧС.

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