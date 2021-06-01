Последние новости Красноярска на 31 мая 2021: открытие международного хаба, ремонт двух мостов и долгожданное потепление

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 31 мая 2021 года.

В аэропорту Красноярска открылся хаб «Аэрофлота»

В воздушной гавани Красноярска состоялось открытие международного хаба «Аэрофлота». Это событие стало знаковым для региона, так как аэропорт Красноярска стал одним из базовых для крупнейшей авиакомпании. (подробнее)

В Красноярске сдаются в аренду две самые дорогие квартиры в Сибири

В ТОП-10 самых дорогих арендных квартир Сибири вошли сразу 4 варианта из Красноярска. За месяц квартиросъемщику придется отдать от 150 до 200 тысяч рублей. Находятся эпицентры роскоши на Взлетке, в Студгородке и в центре города. (подробнее)

Погода в Красноярске на 1 июня 2021: грядет потепление до +23 и солнце

Лето пришло по расписанию. Уже 1 июня промозглый и хмурый май сменится солнцем и теплом. Синоптики обещают до +23 градусов, без туч, дождей и сильнейшего ветра. (подробнее)

В Красноярске на Базайской временно изменилась схема движения

Ремонтировать будут сразу 2 участка. Первый у дома на Базайской, 158Б, второй – у здания на Базайской, 343. Дорожникам предстоит починить два моста. Движение по одному будет ограничено, но не перекрыто, а вот второй придется объезжать. (подробнее)

На водителя-провокатора на «Шкоде» составили 14 протоколов

Уже легендарный красноярский лихач все-таки не остался безнаказанным. 26-летнего парня задержали еще на выходным, а уже 31 мая ему выписали сразу 14 протоколов. Общая сумма штрафов составит более 60 тысяч рублей. (подробнее)