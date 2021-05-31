В Красноярске на Базайской временно изменилась схема движения Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в мэрии Красноярска, изменения коснулись района у дома на Базайской, 158Б. Там находится мост через реку Базаиху, который будут ремонтировать. Для обеспечения безопасности переправу частично закрыли, а на участке появился временный светофор. Автомобилям придется ездить туда-обратно по очереди и со значительным снижением скорости. Восстановить привычную схему планируют к 31 октября.

Кроме того, изменения коснутся и участка у здания на Базайской, 343. Там ремонтируют мост-трубу через реку Моховая. Этот мост перекрыт полностью. Водителям придется пользоваться объездной дорогой. Сейчас она обустраивается. Работы завершатся 31 августа.

Фото: мэрия Красноярска

- Сейчас объездную дорогу обустраивают. Для этого проложены временные трубы и сделана насыпь. Мостовую конструкцию будут ремонтировать полностью, включая замену труб, гидроизоляции, покрытий проезжей части, деформационных швов, тротуаров, ограждений и других элементов, а также антикорозийную обработку, - передают в мэрии Красноярска.