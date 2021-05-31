На водителя-провокатора на «Шкоде» составили 14 протоколов

Фото: МВД по Красноярскому краю

26-летнего красноярца задержали еще на минувших выходных. За молодым человеком без преувеличения охотились все лучшие дорожные полицейские города. Скандальную известность он получил благодаря тому, что постоянно провоцировал сотрудников ДПС, устраивая гонки и провоцируя опасные ситуации на дороге. Свои «подвиги» парень снимал на видео и выкладывал в соцсети.

В итоге стритрейсер получил 14 дорожных штрафов. Разнообразие нарушений удивляет. Тут вам и проезд на «красный» (9 материалов), нарушение правил при обгоне и выезде на встречный разъезд (2 материала), езда без прав и отсутствие госномеров (по 1 материалу). Общая сумма штрафов переваливает за 60 тысяч рублей.

В отделении гонщик извинился за доставленную полиции головную боль и пообещал впредь правила дорожного движения не нарушать. Поверят ли ему госавтоинспекторы – вопрос риторический.

- В настоящее время красноярец помещен под административный арест до судебного заседания. Сотрудниками полиции принимаются меры к изъятию у него транспортного средства - автомобиля марки «Шкода», - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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