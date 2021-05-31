Погода в Красноярске на 1 июня 2021: грядет потепление до +23 и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

Лето в Красноярске начинается по расписанию, после холодного мая, наконец-то приходит потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 1 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 1 июня в Красноярске днем будет до +23 градусов. Вместо привычных глазу туч, красноярцы смогут вспомнить, как выглядит солнце. Весь день будет тепло и сухо. Проявит милосердие и ветер. Порывы ослабнут до 2-4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +8 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Сила ветра – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 734-737 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +23 градусов. Синоптики обещают солнечное небо без единого облачка. Сила ветра составит вполне терпимые 3 метра в секунду.

Ночью похолодает до +6 градусов. Будет сухо и ясно. Атмосферное давление – 735-739 мм рт.ст.