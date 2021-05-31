В Красноярске сдаются в аренду две самые дорогие квартиры в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Агентство ЦИАН составило Топ-10 самых дорогих арендных квартир в Сибири. В рейтинге оказались лоты всего из трех сибирских мегаполисах: Красноярска, Новосибирска и Иркутска. Лишь в этих городах нашлись варианты стоимостью от 150 тысяч рублей. Омск и Барнаул такими роскошными предложениями похвастаться не смогли.

Так, самыми дорогими в Сибири стали две красноярские квартиры:

За 200 тысяч рублей в месяц сдают пентхаус площадью 140 кв.м. на Взлетке по адресу ул. Весны, 18. Съемщикам предлагают квартиру с двумя санузалми, двумя детскими игровыми комнатами, подсобными помещениями, джакузи, бойлером на 150 литров и другими атрибутами роскошной жизни.

Фото: Rieltclub

За те же 200 тысяч рублей предлагают двухуровневую квартиру в центре Красноярска на Перенсона, 1А. В живом комплексе предусмотрены видеонаблюдение, охрана, подземная автопарковка. На кухне – окна с панорамным видом. В квартире расположены три спальни, тренажерный зал, джакузи. Дизайн выполнен из дорогих и экологически чистых материалов.

Фото: etagi

На восьмом месте в рейтинге находится двухкомнатная квартира, площадью 80 кв.м. на Марковского, 33. Цена вопроса – 150 тысяч рублей. Для удобства жильцов в квартире есть комната под кабинет, спальня с большой кроватью, итальянский кухонный гарнитур, дорогой ремонт, стиральная машинка и совмещенный санузел.

Фото: etagi

10-е место оккупировала еще одна красноярская квартира, которая находится в Студгородке на Борисова, 28. Стоимость те же 150 тысяч рублей. Квартира, само собой, двухуровневая, 5 комнат, 3 террасы, 2 санузла и 2 гардеробные комнаты. Кроме того, в жилище выполнен дизайнерский ремонт.

Фото: Циан

Также в ТОП-10 вошли 2 квартиры из Иркутска и 4 из Новосибирска.