В аэропорту Красноярска открылся хаб «Аэрофлота» Фото: Мария ЛЕНЦ

31 мая в аэропорту Красноярск состоялась церемония открытия долгожданного международного авиахаба. В пресс-службе красноярского аэропорта сообщают, что статус базовой воздушной гавани позволит значительно расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов. Кроме того, аэропорт Красноярск станет базой для современных самолетов «Аэрофлота».

Наш авиахаб станет вторым международным после московского Шереметьева. По словам замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, «Аэрофлот» будет базировать такие типы самолетов, как узкофюзеляжные Boeing 737, региональные Sukhoi Superjet 100 и Airbus A320.

В аэропорту Красноярска открылся хаб «Аэрофлота» Фото: Мария ЛЕНЦ

Также открыты рейсы по пяти новым направлениям – в Краснодар, Благовещенск, Сочи, Иркутск и столицу Крыма – Симферополь. Кроме того, для хаба открыта рулежная дорожка. Она должна увеличить количество влетов-посадок примерно в 2 раза.

Напомним, что соглашение о создании в Красноярске международного авиахаба было подписано в 2019 году. Запуск хаба должен был состояться еще в 2020 году, но открытие перенесли на год.

Ожидается, что в 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» в регионе увеличится до 1 миллиона человек. Развитие хаба позволит расширить сеть регулярных маршрутов из Красноярска и повысить транспортную доступность.