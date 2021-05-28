Последние новости Красноярска на 27 мая 2021: первая в городе операция на донорском сердце, закрытие четырех аэродромов и новый фигурант в деле о торговле детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 27 мая 2021.

Замглавврача Красноярского перинатального центра подозревают в халатности в деле о торговле детьми

По версии СК, в перинатальном центре на свет появились 14 детей, которые шли на продажу гражданам КНР. Ни одного из этих детей не забрал законный представитель. В этом случае учреждение должно было направить информацию в ПДН, но не сделало это. Следователи считают, что это произошло из-за халатности замглавврача. (подробнее)

В Красноярске впервые провели операцию пациенту с донорским сердцем

Красноярец перенес 3 инфаркта, после чего ему пересадили сердце. Это помогло на полтора года, после чего состояние ухудшилось. Пришлось идти на операцию. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает. (подробнее)

Карты, деньги, адвокат: дело о похищении двух работников казино в Норильске дошло до суда

В 2005 году адвокат казино организовал похищение двух менеджеров конкурирующей фирмы. Их держали в заложниках две недели. В итоге узников освободили, а всех, кроме адвоката осудили и посадили в колонии. Юриста же искали более 15 лет, но все-таки задержали. Ему грозит до 12 лет. (подробнее)

В Красноярском крае закрывают пять аэродромов

В нашем регионе закроют четыре аэродрома: Богучаны, Кузнецово, Енисейск, Тура-МВЛ и Ярцево. Но в краевом минтрансе сообщают, что О прекращении работы этих площадок речи не идет. Просто меняется юридический статус аэродромов. Они продолжат работать в качестве посадочных площадок. (подробнее)

Красноярцы попрощались с легендарным тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили

Дмитрия Георгиевича похоронили на Аллее славы на кладбище Бадалык. Прощание с почетным гражданином Красноярска проходило 27 мая с 11 до 13 часов в БКЗ. (подробнее)