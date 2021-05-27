В Красноярском крае закрывают четыре аэродрома Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте правительства РФ появился документ – распоряжение о закрытии нескольких десятков малых аэродромов по всей России. Не обошло это и Красноярский край. В нашем регионе закроют четыре аэродрома: Богучаны, Енисейск, Тура-МВЛ и Ярцево.

Аэродром Енисейска уже давно не принимает пассажирские рейсы, там останавливаются самолеты Авиалесоохраны, однако остальные аэропорты работают и на пассажиропоток, хоть и не самый большой. Поэтому их закрытие может стать критичным для жителей отдаленных территорий Красноярского края.

Аэродром Енисейска Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, в пресс-службе минтранса Красноярского края «КП-Красноярск» сообщают, что жители населенных пунктов не почувствуют каких-либо изменений:

- О прекращении работы этих площадок речи не идет. Просто меняется юридический статус аэродромов. Они продолжат работать в качестве посадочных площадок. Это сделано в целях экономии средств. Жителям северных территорий беспокоиться не о чем.