Красноярцы прощаются с легендарным тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили

Фото: правительство Красноярского края

27 мая красноярцы прощаются с прославленным тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили. 4 июня почетный гражданин Красноярска должен был отмечать свое 88-летие. Дмитрий Георгиевич будет похоронен на Аллее славы главного красноярского погоста – кладбища Бадалык.

Церемония прощания сейчас проходит в Большом концертном зале на пр. Мира, 2Б.

Фото: правительство Красноярского края

Напомним, что тренер, воспитавший 13 олимпийских медалистов, последнее время находился в кардиологическом отделении краевой больницы. Причиной смерти стала пневмония.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в инстаграме выразил свое отношение к прославленному спортсмену и тренеру:

- Дмитрия Миндиашвили можно назвать человеком с большой буквы, масштабным, деятельным и в то же время удивительно душевным, обладающим великой духовной силой и по-особому сердечным.

Фото: правительство Красноярского края

В числе самых известных воспитанников Дмитрия Георгиевича такие суперзвезды борьбы как Леван Тедиашвили, Бувайсар Сайтиев, Давид Гобеджишвили, Сагид Муртазалиев и Виктор Алексеев. Кроме того, он является основателем первой за Уралом Школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы. Сейчас она носит имя тренера.

Комсомольская правда-Красноярск выражает соболезнования родным и близким легендарного тренера.

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