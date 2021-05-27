«Карты, деньги, адвокат»: дело о похищении двух работников казино в Норильске дошло до суда Фото: Юрий СОКОЛОВ

Все началось еще в 2004 году в Норильске. В те годы в северной столице края процветал нелегальный игорный бизнес. Интересы многих местных казино пересекались, и не каждое такое столкновение заканчивалось мирно. Эта история как раз и таких.

В региональном СК сообщают, что изначально в Норильске существовала одна игорная фирма. Однако, как это часто бывает, начался передел собственности, который привел к распаду казино на две конкурирующие группы – ООО «Реванш» и ООО «ЕвроМаксима».

Обе фирмы стали конкурентами друг другу. Чтобы устранить неприятелей, менеджеры «Реванша» разобрали игровые автоматы «ЕвроМаксимы». Естественно на это последовала реакция, и адвокат второй группы решил организовать группировку, чтобы выяснить отношения с врагами.

В феврале 2005 года бандиты под руководством адвоката в Дудинке встретились с представителями «Реванша». На диалог компания была не настроена и похитила конкурентов. Их вывезли в Норильск и держали в заложниках. От похищенных менеджеров головорезы требовали вернуть платы игровых автоматов.

Спустя две недели заложников освободили, а почти всех причастных к истории задержали, а затем и осудили. Единственным, кому удалось скрыться – тот самый адвокат. Мужчину объявили в федеральный розыск, но выйти на него не могли 15 лет.

В итоге беглеца все-таки задержали в марте 2021 года и вернули в Норильск. В отношении него завели уголовное дело по статье «организация похищения человека». Спустя 2 месяца дело дошло до суда. За игры в гангстера в начале 00-х адвокату грозит до 12 лет лишения свободы, передают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.