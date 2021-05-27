В Красноярске впервые провели операцию пациенту с донорским сердцем

Фото: минздрав Красноярского края

Врачи спасли жизнь пациента с терминальной стадией сердечной недостаточности. Операция прошла в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Красноярске в 2019 году. Это помогло пациенту, но через полтора месяца состояние ухудшилось до угрожающего жизни.

У пациента возникла сильнейшая аритмия, очаг которой был обнаружен в собственной мышце, к которой фиксировалось донорское сердце. Так, хирурги впервые провели радиочастотную аблацию на трансплантационном сердце.

Впервые красноярец оказался в Кардиоцентре в 2019 году. Он перенес три инфаркта, что привело к поражению всех сосудов сердца и нарушению насосной функции. Ситуация была критической. Единственное, что могло помочь 48-летнему мужчине – пересадка сердца.

Оперативное вмешательство прошло успешно и на 18 сутки после трансплантации сердца, он был выписан из больницы. Полтора года красноярец жил без проблем, но затем началась аритмия. Таблетки не помогали, и пациент вернулся в больницу. Было принято решение провести катетерную аблацию аритмогенного очага.

- Патологический импульс распространялся с собственных тканей пациента (оставшаяся мышца сердца) на донорское сердце через электрический канал, который сформировался непосредственно в хирургическом шве. Это действительно уникальная ситуация, которая практически не встречается в подобных случаях. С помощью радиочастотной аблации собственная мышечная ткань была электрически изолирована от донорской и аритмия устранена. Суточное мониторирование сердечного ритма сразу после операции показало полное устранение данной аритмии. Пациент выписан домой, чувствует себя хорошо, - рассказал хирург аритмолог ФЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ Евгений Кропоткин.

Главврач центра Валерий Сакович добавил, что с пациентами держат связь 24 часа в сутки. Трансплантацию сердца здесь проводят с 2-17 года. За это время данную процедуру здесь провели 12 пациентам. Все они чувствуют себя хорошо.