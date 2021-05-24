Стала известна причина смерти заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили

Дмитрий Миндиашвили Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно о гибели заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Красноярска, Героя Труда, Дмитрия Миндиашвили. Красноярец находился на лечении в кардиологическом отделении Краевой больницы. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе министерства спорта, причиной трагедии стала пневмония. Прославленный тренер с четверга находился в реанимации, а 24 мая скончался.

Дмитрий Георгиевич родился 4 июня 1933 года в Тбилиси в семье офицера внутренних войск. Серьезно занялся спортом во время службы в армии. В Красноярск переехал в 1956 году, где продолжил заниматься борьбой.

Он - восьмикратный чемпион Сибири, Урала и Дальнего Востока по вольной борьбе, победитель международных турниров. В 1873 году основал и возглавил Школу высшего спортивного мастерства по борьбе (ныне – Академия борьбы).

Прославленный тренер воспитал множество известных спортсменов. Среди них двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный чемпион Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира Бувайсар Сайтиев, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев, чемпион мира Владимир Модосян, призер Олимпийских игр Сергей Карамчаков, первый абсолютный чемпион мира Ахмед Атавов.

Дмитрий Георгиевич был отмечен губернатором Александром Уссом почетным знаком региона «За вклад в развитие Красноярского края». Тренеру также было присвоено звание Героя Труда РФ.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования родным и близким Дмитрия Георгиевича.

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