Причина смерти Дмитрия Миндиашвили: знаменитый тренер умер от пневмонии Фото: Мария ЛЕНЦ

24 мая 2021 года умер Дмитрий Миндиашвили – прославленный тренер по борьбе. Стала известна причина смерти Дмитрия Миндиашвили.

Заслуженный тренер СССР, России и Грузии, почетный гражданин Красноярска и Герой Труда Дмитрий Миндиашвили последнее время лечился в кардиологическом отделении Краевой клинической больницы. В пресс-службе министерства спорта Красноярска края «КП-Красноярск» сообщили, что легендарный тренер скончался от пневмонии.

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили родился 4 июня 1933 года в Тбилиси. Спортом он увлекся еще во время службы в армии. В 1955 году молодой Миндиашвили переехал в Сибирь, где работал водителем на строительстве железной дороги «Абакан-Тайшет».

В 1956 году переехал в Красноярск, где и начал активную спортивную карьеру. В качестве борца он 2 года представлял Красноярский край. В 1958 году стал тренером по вольной борьбе и посвятил этой работе более 60 лет.

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